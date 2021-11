Sophia Tomelleri Quartet

Dopo l’esibizione del quartetto di un paio di settimane fa guidato da Helga Plankensteiner su Jelly Roll Morton, un’altra musicista è di nuovo protagonista al Milestone Live Club a capo di un quartetto che porta il suo nome e con cui salirà sul palco domenica 28 novembre. Si chiama Sophia Tomelleri ed è dotata di grande personalità, eleganza del suono e stile. Questi sono i suoi tratti peculiari con cui l’ha descritta il saxofonista Nico Gori, presidente di giuria della XXIV edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani di Camerino, tenutosi nel 2020. Milanese di 28 anni, saxtenorista vincitrice del prestigioso premio per solisti jazz e, di conseguenza, del Premio Nuovo IMAIE che la vedrà impegnata in un tour di otto concerti, tra i quali quello al Milestone. Per entrare al Milestone è richiesta la tessera associativa (già disponibile quella del 2022) che si può fare anche direttamente sul posto. L’inizio del concerto è alle 18 mentre il locale aprirà al pubblico alle 17.15. Non è necessaria la prenotazione, si potrà accedere al locale fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Sophia Tomelleri ha creato un importante precedente perché è stata la prima volta che una strumentista si è aggiudicata il prestigioso premio Massimo Urbani, dedicato alla figura di uno dei più brillanti saxofonisti italiani. L’altro presidente di giuria, Dino Rubino, già vincitore del concorso nel 1998, ha detto di lei che si è distinta per aver saputo coniugare tanti aspetti nella sua performance, non ultimo quello di trasmettere un insieme di colori e sfumature. Da quasi due anni di base a Milano, tiene numerosi concerti in Italia e all’estero e collabora con Gianni Cazzola, Marco Vaggi, Pasquale Fiore, Alex Orciari, Paolo Tomelleri, Emilio Soana, Humberto Amesquita, Massimo Faraò e Simone Daclon, tra gli altri. Il quartetto di Sophia Tomelleri è una recente formazione milanese. La saxofonista si circonda di musicisti di esperienza a affermati nel panorama del jazz italiano, affiatati grazie alla collaborazione in diversi progetti e accomunati dall’attenzione verso la storia e la tradizione della musica afroamericana. In questo tour il quartetto propone soprattutto composizioni originali con l’ambizione di sviluppare e definire un suono originale senza perdere di vista le componenti ritmiche e armoniche che rendono il Jazz vivo e interessante fino ai nostri giorni.