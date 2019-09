Sosterialive: Giuliano Ligabue

Torna Giuliano Ligabue in concerto alla Sosteria. Il frontman piacentino si esibirà voce e chitarra insieme a Michele Mazzoni al basso elettrico.

Durante la serata oltre al repertorio Swing del Song book americano, Giuliano Ligabue proporrà alcuni brani tratti dal suo ultimo album di inediti: Ci può stare. Il CD sarà acquistabile durante il live.

Giuliano Ligabue è un cantante, chitarrista, arrangiatore e compositore di grande talento emerso dal recente panorama jazzistico italiano. Straordinario interprete dei classici dell’American Songbook, possiede una calda voce da crooner e un’eccezionale padronanza dello strumento, Giuliano Ligabue è tra i pochissimi musicisti nel nostro Paese ad utilizzare, prevalentemente in solo, una chitarra a sette corde ispirandosi a George Van Eps, Bucky e John Pizzarelli.

Ha all’attivo tre album: Swing Affair (2013) in Trio senza batteria, ad omaggiare lo stile musicale di Nat King Cole, Live at Summertime in Jazz (2016) registrato live in Prima assoluta con una formazione di 8 elementi volta a ricreare le suggestioni sonore delle grandi Big Band e Ci può stare (2019) album composto da brani inediti in italiano e successi internazionali di Frank Sinatra, Sting, Queen, Nina Simone ed Elvis Presley da lui riarrangiati.

Artista completo in grado di regalare al suo pubblico la felice combinazione di virtuosismi chitarristici e di una calda vocalità, Giuliano Ligabue ha condiviso il palcoscenico con diversi nomi di spicco del panorama jazz italiano ed internazionale, esibendosi in club e festival in Italia ed in Inghilterra.