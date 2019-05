Il Gruppo Cinofilo La Lupa – ODV, associazione di volontariato piacentina specializzata nel Soccorso Cinofilo in organico alla Protezione Civile, organizza a Piacenza sabato prossimo 1 giugno “A SPASSO MANO NELLA ZAMPA”, una passeggiata a 6 zampe nello splendido parco cittadino Galleana con lo scopo di far conoscere il mondo del volontariato ed in particolar modo il mondo della cinofilia da soccorso.

Destinatari della manifestazione sono tutti gli amanti degli amici a 4 zampe che potranno beneficiare degli effetti salutari di una camminata in compagnia, ricevendo al contempo anche importanti nozioni e suggerimenti da esperti del settore su attività outdoor, primo soccorso veterinario e tanto altro. I volontari del Gruppo Cinofilo La Lupa si cimenteranno in una simulazione di ricerca dispersi.

Il percorso di circa 2 km è facilmente percorribile da mamme con passeggini o carrozzelle. Il ritrovo è alle ore 15:30 davanti all’area di sgambamento, l’inizio della passeggiata è previsto per le ore 16 circa e si concluderà intorno alle ore 17:30. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a DOMENICA 16 GIUGNO.

Potete conoscere il gruppo e le sue attività attraverso la pagina Facebook @Gruppo Cinofilo La Lupa – ODV o consultando il sito internet www.gruppocinofilolalupa.it dove potrete trovare maggiori dettagli sulla manifestazione e le foto delle precedente edizione.