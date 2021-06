Spazio Tesla APS, in collaborazione con Associazione Amici dell’Arte Piacenza, presenta “Spazio di Azione tra Arte, Cultura e Salute”.

Il progetto si pone l’obiettivo di favorire ed esaminare le attività artistiche che mirano a promuovere la salute e prevenire le malattie, nonché a gestire e curare le malattie fisiche e mentali e a supportare l’assistenza ai passaggi critici della vita. “Portare l’arte nella vita delle persone attraverso le molteplici sue espressioni come la danza, il canto, la pittura, la scultura il teatro ecc. oppure andare a musei, mostre e concerti offre una dimensione aggiuntiva a come possiamo migliorare la salute fisica, mentale e l’adattamento creativo ai processi di cambiamento sociale, culturale e religioso che inevitabilmente il nuovo millennio ci pone davanti. E’ una sfida per un importante passo evolutivo della nostra comunità

SABATO 12 GIUGNO ore 10,30

presso la sede degli Amici dell’Arte a Piacenza in via San Siro, 13 Piacenza – Evento gratuito prenotazione consigliata alla mail: info@spaziotesla.it o al numero +39 3474875534