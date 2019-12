SpazioStore Selected

Un mercatino che tutti hanno imparato a conoscere e che ora nei mesi invernali diventa “indoor”, stiamo parlando di SpazioStore vintage e vinile che diventa “Selected”. Nove banchi tra dischi, oggetti, abiti, chincaglierie varie; tutto all’interno della ex officina degli spazi di via XXIV Maggio 51.

Il primo appuntamento del 2020 arriva domenica 19 gennaio e partirà alle 10.30 per allungarsi fino attorno alle 20, e come sempre vedrà presente il barettino di Spazio2, l’angolo food a cura di Comunità Val Nure e della buona musica live, come da tradizione di SpazioStore. Tutte le informazioni e tutte le altre attività di Spazio2 al sito www.spazio2.piacenza.it.