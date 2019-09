Lilt Piacenza – Spettacolo benefico “L’è tut impruvisa”

Sabato 28 settembre, ore 21, al Teatro Verdi di Castel San Giovanni (Piacenza) andrà in scena lo spettacolo comico “L’è tut impruvisa”, organizzato dalla Lilt (Lega Italiana Lotta ai tumori) di Piacenza con la compagnia dei Traattori per ricordare la figura di Daniele Tosca.

“La Lega Italiana Lotta ai tumori di Piacenza – spiegano gli organizzatori – desidera commemorare la figura di Daniele Tosca, un giovane avvocato di Castel San Giovanni ‘sempre sorridente e dal cuore grande’, come amano ricordarlo i suoi amici più stretti, che ha lottato col tumore ed è prematuramente scomparso; per rendergli omaggio la Lilt ha scelto il linguaggio dell’improvvisazione teatrale.

Il ricavato dello spettacolo – sottolineano – verrà devoluto per l’assegnazione di due borse di studio intitolate a suo nome, una messa a disposizione dalla LILT e l’altra dalla mamma di Daniele Tosca, proprio per incentivare i giovani studenti verso la ricerca contro i tumori.

Il sodalizio tra Lilt e Traattori nella realizzazione di eventi di beneficenza è ormai rodato – commentano -, attraverso il linguaggio del teatro la Lega Italiana Lotta ai Tumori di Piacenza cerca di parlare a un pubblico vasto ed eterogeneo per diffondere l’importanza della prevenzione e della promozione della salute.

Lo spettacolo comico “L’è tut impruvisà” è recitato in dialetto e interamente improvvisato, non c’è un copione a cui gli attori fanno riferimento, ma attraverso i suggerimenti del pubblico la storia si sviluppa in modo inaspettato e con un taglio divertente; non esiste uno spettacolo di improvvisazione teatrale uguale ad un altro.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa – l’esortazione finale di Lilt Piacenza – innanzitutto per omaggiare il giovane Daniele Tosca, ma anche per capire l’importanza della prevenzione e per poter assegnare le borse di studio a due giovani ricercatori che hanno a cuore la salute e la prevenzione”.

Per informazioni e per la prevendita dei biglietti è possibile rivolgersi direttamente alla Lilt di Piacenza ai seguenti numeri: 0523.384706 (martedì e giovedi dalle 15.30 alle 18.00) o al cellulare 335.6924694

Oppure presso le attività commerciali di Castello che danno un servizio di pre-vendita

• CARTOLERIA PUMA Corso Giacomo Matteotti, 43 – Tel 0523.842406

• BAR IL CASTELLO Via Don Mazzocchi, 4 (c/o centro commerciale Coop) Tel 0523.881445

• SALUMERIA BAIARDI Corso Giacomo Matteotti, 24 – Tel 0523.842802

• BAR MAZZINI Via Giuseppe Mazzini, 3 – Tel 0523.843412

• FERRAMENTA CALEGARI Corso Giacomo Matteotti, 106 – Tel 0523.882512

• BAR L’IMPERO Corso Giacomo Matteotti, 79/A – 0523.882898