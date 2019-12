Quest’anno, se la Befana “volerà” su Fiorenzuola avrà, oltre ai bambini, un destinatario “speciale”: l’Avis di Fiorenzuola.

E’ infatti a favore del sodalizio presieduto da Alessandro Aramini che l’associazione musicale “Orchestra Amadeus”, che gestisce le Scuole di Musica di Fiorenzuola (al n. 28 di via San Fiorenzo) e Castell’Arquato, devolverà le entrate, al netto delle spese, dello spettacolo di Natale “Il quarto Re Magio”, che andrà in scena nel comune della Val d’Arda, al Teatro Verdi, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 20:30.

Pensato per grandi e bambini e tutto da vedere, il “Quarto Re Magio” avrà come interpreti l’attore fiorenzuolano Alberto Avanzini della compagnia “Il Gioco delle Parti” (nei panni di uno sconclusionato quanto improbabile Re Asdrubale), la voce recitante di Romina Benedini (Gran Ciambellana e Befana), gli allievi e i maestri delle Scuole di musica di Fiorenzuola e Castell’Arquato e il balletto della Scuola di danza “Il Cigno” di Castell’Arquato, gestita dalla ballerina Inna Dyagileva, che saranno protagonisti di brani strumentali, canzoni, balletti e divertenti gag, con un finale, come sempre, a sorpresa. Il tutto coadiuvato dal prezioso aiuto “dietro le quinte” dell’assistente di scena Elisabetta Arcari.

“Invitiamo tutti alla maggior partecipazione possibile, per sostenere l’Avis e passare una serata all’insegna della bella musica e del divertimento” – ha detto il presidente dell’“Orchestra Amadeus” Mauro Bardelli, direttore delle Scuole di musica nonché autore della fiaba musicale che sarà rappresentata al “Verdi”, con la Befana “in persona” che alla fine regalerà dolci a tutti i bambini.

I biglietti si potranno acquistare la sera dello spettacolo o in prevendita presso la biglietteria del Teatro di Fiorenzuola.