Spettacolo teatrale “Cenere”

Acqua dalla Luna – Eventi al femminile

19 Gennaio 2020, CENERE – SPETTACOLO TEATRALE

Regia di Mauro D’Ignazio, con Paolo Mosconi e Nausicaa Fileri. Aiuto regia Loris Barzan, video di Luca Paccuse, musiche originali di Stefano Carloni. Ore 16:30 – Teatro Open Space 360°, via Scalabrini 19 – Piacenza

«Quella che presentiamo è la messa in scena del testamento morale ancora prima che letterario di Harold Pinter. Egli ci parla attraverso un’asciutta, lucida, feroce vivisezione di una coppia della violenza di cui il genere umano – in tempi e latitudini diverse – si è da sempre nutrito. Un olocausto individuale e collettivo che parte e torna alla coppia passando per la, anzi – le – storie singolari e plurali. Chi è lei? Chi lui? Sono rispettivamente fragili e brutali come sembrano? La perdita o la rimozione della memoria quale forma di difesa dal Dolore di vivere o piuttosto un anestetico per dover/voler sopravvivere. Il tempo è il filtro che tutto ciclicamente ricompone perché sarà proprio alla fine del tempo che ognuno dei personaggi dovrà – e noi, come collettività con loro, dovremo – rendere conto a qualcuno, nel caso peggiore – forse – a noi stessi, delle nostre (mancate) azioni.» Mauro D’Ignazio