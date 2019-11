Terzo appuntamento, sabato 23 novembre alle ore 21, al teatro Duse di Cortemaggiore (Piacenza) per la stagione teatrale magiostrina con un graditissimo ritorno: infatti sarà di scena la compagnia Al Bacio di Milano (già protagonista nella passata stagione) che proporrà la commedia brillante “Spiriti d’amore”, un concentrato di comicità, azione, e un po’ di musica.

LA COMMEDIA – Durante una seduta spiritica un talentuoso scrittore evoca per sbaglio, con l’aiuto di una eccentrica medium, il fantasma della prima moglie morta in giovane età. L’affascinante e irriverente spirito incomincia a perseguitare la sua rivale vivente, la seconda moglie dello scrittore, e, determinata a raggiungere il suo scopo, mette in atto una divertente serie di scherzi e misteriosi accadimenti che sconvolgono gli equilibri della famiglia, creando situazioni surreali e divertenti che renderanno impossibile la vita dello scrittore e dei suoi malcapitati e buffi ospiti. Colpi di scena e avvenimenti imprevedibili mantengono sempre viva l’attenzione del pubblico grazie un’evoluzione della trama ed un finale del tutto inconsueti.

Una commedia che prende un po’ in giro un argomento serio come il passaggio “a miglior vita”. Ma la trama è talmente ben scritta e colma di battute che ci si appassiona subito alle (dis)avventure della famiglia Considine. I personaggi si muovono con agio sul palco, fornendo un’ottima prova di insieme che permette al pubblico di trascorrere una serata di puro divertimento.

Ingresso: 10 euro