Stagione Royal Opera House – Coppélia

Martedì 10 dicembre alle 20:15 negli UCI Cinemas apre la stagione 2019-2020 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital. Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema. Il prossimo appuntamento sarà con Coppélia, un classico del repertorio del Royal Ballet, coreografato dalla sua fondatrice Ninette de Valois. Il pubblico cinematografico conoscerà un cast superbo con Marianela Nuñez nei panni della vivace Swanilda, Vadim Muntagirov in quelli dell’amatissimo Franz e Gary Avis nel ruolo del magico Dr Coppélius.

Il dottor Coppélius ha una bellissima figlia – Coppélia. Franz si infatua di lei nel vederla seduta al balcone del dottore. La fidanzata di Franz, Swanilda, è molto turbata. Lei e le sue amiche fanno irruzione in casa e scoprono che in realtà Coppélia è una delle tante bambole meccaniche a grandezza naturale realizzate dal medico. Il dottor Coppélius rapisce Franz; ha intenzione di mettere a punto un sacrificio umano e quindi consentire a Coppélia di prendere vita. Tuttavia, Swanilda riesce a salvare Franz facendo ballare le bambole meccaniche; distrae così Coppélius in modo che lei e Franz possano scappare. Fortunatamente il dottor Coppélius non è così malvagio come sembra, e nell’atto finale fa pace con Swanilda e Franz, che ora sono liberi di celebrare il loro matrimonio.

Il prezzo è di 15 euro per l’intero, 12 euro per il ridotto e 10 euro per i convenzionati. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/home.php#!/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.