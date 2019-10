Stagione Royal Opera House – Triple Bill

Martedì 5 novembre alle 20:15 negli UCI Cinemas prosegue la stagione 2019-2020 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital. Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema.

Il prossimo appuntamento sarà con Triple Bill, Il programma triplo del Royal Ballet con Concerto, Enigma Variations e Raymonda Act III, che mostrerà tutta la versatilità della compagnia. Concerto di MacMillan abbraccia sia il balletto classico che quello contemporaneo, mentre Enigma Variations di Ashton, ispirato alla vita di Edward Elgar, ha un fascino squisitamente britannico. Raymonda Act III offre invece al pubblico l’opportunità unica di sperimentare le abilità coreografiche del famoso ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev.

La serata vedrà il debutto nel ruolo di Anna Rose O’Sullivan, James Hay, Yasmine Naghdi e Mayara Magri in Concerto. Debutti nel ruolo in Enigma Variations anche per Laura Morera come Lady Elgar, Francesca Hayward come Dorabella e Matthew Ball come Troyte. In Raymonda Act III i primi ballerini russi del Royal Ballet Vadim Muntigirov e Natalia Osipova affronteranno le sfide tecniche della coreografia di Nureyev, nella sua re-interpretazione dell’atto finale del grande balletto classico di Petipa.

Il prezzo è di 15 euro per l’intero, 12 euro per il ridotto e 10 euro per i convenzionati. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/home.php#!/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.