E…state fra le stelle

Anche quest’anno, come già avvenuto negli anni precedenti, ogni venerdì sera del mese di agosto si potrà all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello di Pecorara per ammirare il cielo stellato. Sotto la guida di alcuni esperti del Gruppo Astrofili di Piacenza, dalle 21 in poi, sarà possibile riconoscere ad occhio nudo le varie costellazione e le stelle più luminose e osservare all’oculare del grande telescopio installato sotto la cupola di acciaio i pianeti Marte, Giove e Saturno, la Luna, alcune stelle doppie, nebulose gassose, lontane galassie e grandi ammassi stellari.

La prossima serata è programmata per venerdì 9 agosto, dalle ore 21, con il seguente programma: Le Perseidi

Tutti a occhio nudo a osservare (in anticipo) le stelle cadenti, con la “Tombola delle meteore”.

Osservazione al telescopio di Luna, Giove e Saturno.