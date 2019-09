“Stili di vita e dintorni. Per una vita migliore e in salute”: è il titolo della conferenza, promossa dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con l’associazione Assomensana, in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 16.30 all’Auditorium Sant’Ilario.

“L’incontro – lo presentano gli organizzatori – ha lo scopo divulgativo e lascerà ampio spazio alle domande del pubblico. L’obiettivo è fornire non solo informazioni, ma suggerimenti pratici e strategie utili ad adottare abitudini e stili di vita che possano promuovere un invecchiamento in salute”.

In particolare, interverrà il Dott. Giuseppe Miserotti, Presidente ISDE Emilia-Romagna (medici per l’ambiente), che parlerà degli importanti effetti dell’alimentazione e di un’adeguata gestione dello stress sul benessere fisico ed emotivo. Lo stile di vita, infatti, è in grado di produrre importanti trasformazioni a livelli molto profondi dell’organismo, che vengono definiti “Epigenetici”.

Il secondo intervento, tenuto dalla Dott.ssa Nicoletta Porcu, neuropsicologa-psicoterapeuta e brain trainer Assomensana ha come scopo quello di illustrare e approfondire gli effetti benefici dell’allenamento mentale sia sull’efficienza cognitiva che interessa funzioni come memoria, concentrazione, flessibilità, sia sul benessere emotivo che si riflettono sull’umore e sulla capacità di adattarsi alle sempre più numerose richieste provenienti dall’ambiente circostante.

L’ingresso è libero.