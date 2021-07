Stralunà 2021 – Petit Cabaret 1924

STRALUNÀ 2021 INSIEME – Dal 15 al 18 luglio

16 luglio, ore 22.30 – PETIT CABARET 1924 presso ARENA DATURI (sotto tendone)

Spettacolo di circo contemporaneo

Il Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo che si ispira all’illustre e scanzonato teatro di varietà dell’inizio del secolo scorso, periodo di grande speranza ed emancipazione sociale ed artistica. Gli artisti che vi si esibiscono sono di provenienza internazionale e propongono un ricco programma di intrattenimento al ritmo di musiche jazz, charleston e swing. Lo spettacolo è sempre una sorpresa per il pubblico in quanto l’equipe propone un nuovo repertorio ed è diversa ad ogni montaggio del tendone. Ognuno degli spettatori è un ospite gradito e viene strappato dalla realtà per essere condotto in un’esperienza coinvolgente ed emozionale. L’opera d’arte non è il prodotto della creazione, ma l’artista stesso. Le rappresentazioni avvengono all’interno di una tensostruttura in cui è riprodotto l’ambiente tipico dei locali delle cosiddette “années folles” parigine. Il pubblico assiste e partecipa allo spettacolo, che si svolge a 360°, accomodato su tavolini in ferro battuto, riscaldato dalla luce di un lumino, in un ambiente raffinato e familiare. Varcando la soglia di questo piccolo tendone di soli 13 metri di diametro, verrete sorpresi dalla cura per i dettagli e la genuinità dell’ambiente.

Lo spettacolo ha posti limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: +39 353 4302346

Entrata euro 10,00 ridotto euro 5,00