Summertime in Jazz – BandaStorta “Sognando Fellini”

L’ottava edizione di Summertime in Jazz, la manifestazione musicale che porta la grande musica nelle valli piacentine del Trebbia e dell’Arda prenderà il via a metà luglio e proseguirà fino alla metà di agosto, aumentando il numero di concerti e di luoghi interessati, in concomitanza con l’aumentare della voglia di tornare fuori, a riprendersi gli spazi di cui ci si è privati nel corso dell’inverno e a rifare esperienze dal vivo.

I concerti sono a ingresso gratuito senza possibilità di prenotazione del posto. Sono garantite tutte le misure in

termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo.

Sabato 24 luglio 2021 ore 21:30

Morfasso Piazza

BANDASTORTA “Sognando Fellini”

Davide Salata (sax soprano)

Emiliano Tamanini (tromba)

Fabrizio Carlin (trombone)

Giorgio Beberi (sax baritono)

Filippo Tonini (batteria e percussioni)