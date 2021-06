Summertime in Jazz – Bright Quintet

Per l’ottava edizione di Summertime in Jazz il Piacenza Jazz Club, digiuno di musica dal vivo dopo quasi un anno di chiusura ha messo in campo un ricchissimo programma di serate di musica dal vivo che parte esattamente con l’inizio dell’estate per chiudersi solo due mesi dopo, al suo apice. Così, per togliersi la voglia di musica dal vivo, tra il 21 giugno al 15 agosto sono in programma ben ventun concerti.

Per ricevere tutte le informazioni sui concerti di “Summertime in Jazz” si può scrivere una e-mail a info@piacenzajazzclub.it, mentre per mantenere i contatti e ricevere tutti gli aggiornamenti, basta cliccare sul sito www.summertimejazz.it oppure seguire sui social le pagine Facebook, Twitter e Instagram (Piacenza Jazz Club).

Domenica 27 giugno 2021 ore 21:30

Piacenza Parco della Galleria Alberoni – ingresso 5 euro

BRIGHT QUINTET

Manuel Caliumi (sax)

Mauro Spanò (pianoforte)

Marcello Abate (chitarra)

Martino De Fraceschi (contrabbasso)

Federico Negri (batteria)