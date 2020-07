Summertime in Jazz – Ghimel (Nardi-di Bonaventura-Tavolazzi)

Gli scalini che portano all’Antica Pieve dal centro abitato di Vernasca sono come l’ingresso a un’altra dimensione, quasi onirica grazie al vasto terrazzo che spazia con una vita quasi a 360° sulla valle sottostante, soprattutto se vi si arriva la sera, con la luna e le stelle che si contendono il centro della scena.

Questa magica atmosfera richiama concerti che possano amplificarne i benefici effetti, come quello in programma il prossimo lunedì 20 luglio alle 21.30 per Summertime in Jazz. A incantare sarà Ghimel, nome esotico che racchiude un nuovissimo progetto che vede insieme il bandoneonista Daniele di Bonaventura, Elias Nardi all’oud (antico strumento della famiglia dei liuti) e Ares Tavolazzi al basso elettrico e contrabbasso.

Tre colonne della musica improvvisata in Italia si riuniscono per dare vita a un lavoro pregevole e di grande suggestione timbrica. La sperimentazione è l’anima di questo trio: strumenti differenti tra loro per origini, tradizioni e caratteristiche timbriche che oltrepassano, sempre in perfetto equilibrio, i confini tra i generi. L’idea di questo trio fatto coeso e fatto di menti versatili e di classe, arriva da lontano. all’incirca undici anni fa. Daniele di Bonaventura desiderava collaborare con un suonatore di oud e una volta stabilito il contatto con Elisa Nardi e condivisa l’intenzione, l’idea di coinvolgere Ares Tavolazzi è arrivata in un attimo. Le loro strade si sono separate per incrociarsi nuovamente soltanto pochi anni fa, in occasione di un lavoro discografico in cui hanno collaborato. Appena ne hanno avuto l’opportunità, i tre hanno finalmente fatto maturare l’idea del trio, cominciando prima con dei live nei quali prendere confidenza con i vari repertori e giungendo poi a fissare il risultato su disco, ironia della sorte, a dieci anni esatti dalla loro prima prova.

I tre sono accomunati dai loro percorsi di studio che dalla classica li hanno portati al jazz e, infine, a conoscere le musiche del mondo. L’oud e il bandoneon sono due strumenti generalmente utilizzati ad altre latitudini, lontane da qui, ma anche Tavolazzi fin dai tempi degli Area aveva avuto l’opportunità di scoprire ritmi e modi tipici del vicino Medioriente grazie all’impulso di Demetrio Stratos. Si sono vicendevolmente scelti per suonare assieme, conoscendo già i rispettivi suoni. Col passare del tempo hanno affinato in maniera del tutto spontanea un vero e proprio sound di gruppo, indipendentemente dai “miti” che ognuno di loro ha e porta con sé in modo più o meno conscio e questo suono così distintivo sarà quello che si potrà sentire a Vernasca per Summertime in Jazz.

INFO E PREZZI – I concerti sono a ingresso libero. Tutte le info in tempo reale su www.summertimejazz.it oppure sui social, la pagina www.facebook/piacenzajazzfest, il profilo Twitter www.twitter/pcjazzclub attraverso l’hashtag #SummertimeInJazz o su Instagram con il profilo del Piacenza Jazz Club”.