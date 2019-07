Sta arrivando a Sarmato da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2019, la 16^ edizione del festival rock anni ’50, SUN ROCK FESTIVAL.

Tre giorni di musica, tre importanti band della scena rock’n’roll italiana e grandi ospiti internazionali, 1 roulotte vintage con quattro Dj all’opera prima e dopo i concerti, una grande pista da ballo da 120 metri quadri dove scatenarsi in libertà … tutto questo è Sun Rock Festival, l’evento vintage tra i più amati dell’estate piacentina che da ben sedici anni regala musica, divertimento e buon cibo all’insegna dei mitici anni ’50!

Ci sarà lo “Stylist corner”, attivo tutte le sere, per rendere il proprio look in linea con in festival e il mercatino vintage, che come sempre farà da cornice alla festa.

LINE UP

VENERDI’ 12 LUGLIO

The Same Old Shoes

DJ Tommy il Losco

SABATO 13 LUGLIO

Rockin’em

Strike Band

DJ Andy Fisher

DJ Willy

DOMENICA 14 LUGLIO

Jumpin’up

Crazy Finger DJ