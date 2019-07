Estate 2019: l’Associazione DeA, donne e arte, propone in collaborazione e con il contributo dei Comuni di Bobbio e Corte Brugnatella, eventi in Val Trebbia, una delle valli più affascinanti della provincia di Piacenza, definita da Ernest Hemingway “la valle più bella del mondo”. I Suoni del Trebbia è alla seconda edizione e mantiene sempre l’intento dell’anno precedente cioè quello di coinvolgere le persone amanti del trekking, della vita all’aria aperta, della natura ma anche di musica e cultura.

Gli appuntamenti sono tre e tutti nel mese di agosto, mese in cui la valle è visitata da numerosissimi turisti, non solo italiani.

Il terzo e ultimo appuntamento, il 24 Agosto, è a Mezzano Scotti, sempre nel Comune di Bobbio. Ci si ritrova presso la chiesa alle 17,30 per un facile trekking panoramico accompagnati da una guida locale, per arrivare a Casa Follini, ex Monastero di San Paolo. Anche in questa occasione Miriam Cobianchi condividerà le sue conoscenze geologiche col pubblico in una breve conferenza dal titolo “Come si formano le montagne”. A seguire il concerto del coro femminile le Muse con brani del Monastero di San Colombano, Vezzoli e Offenbach.