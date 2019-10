Sviniamo – La grande festa del vino

Nel mese dedicato agli artigiani del vino e all’iniziativa Storie di viti e di vite, venerdì 25 e sabato 26 ottobre Eataly Piacenza propone Sviniamo, uno speciale weekend di degustazioni alla scoperta di dieci diverse cantine vitivinicole italiane, di cui cinque piacentine.

Partito il 30 settembre in tutte le enoteche degli Eataly d’Italia, “Storie di viti e di vite” racconterà fino al 10 novembre gli artigiani del vino. Una grande famiglia che riunisce quei vignaioli, custodi del territorio in cui vivono e in cui coltivano le loro vigne, che producono numeri limitati di bottiglie per annata, lavorando in modo individuale e non seriale, garantendo il controllo di tutta la filiera, impegnandosi in prima persona in ogni fase della produzione con grande rispetto per il ciclo della natura e per la sostenibilità ambientale.

Ecco le 10 cantine presenti durante il weekend Sviniamo che in totale offriranno più di 30 etichette in degustazione: Agricola Brandini, Calatroni, Cleto Chiarli, Firriato, Le Vigne di Zamò, Cantina Valtidone, La Tosa, Luretta, Tenuta Borri, Terzoni (le ultime cinque sono piacentine). Il format? Semplicissimo. Si paga alla cassa, si ritirano calice e taschina da appendere al collo e con una mappa in mano si gira tra i 10 corner presenti in negozio, uno per ogni cantina. E chi lo desidererà potrà fermarsi al nostro Ristorante, alla Trattoria dell’Angolo Dolce & Salato o per un veloce merenda al Banco Panetteria.

Questi gli orari di Sviniamo:

Venerdì 25, dalle ore 18 alle ore 22.30 | 10 €

Sabato 26 ottobre, dalle ore 11 alle ore 21 | 10 €

Per informazioni: www.piacenza.eataly.it, eatalypiacenza@eataly.it, 0523 – 1737001