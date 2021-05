Teatri Aperti va in scena sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, per l’ultimo atto di un emozionante viaggio tra gli splendidi teatri storici che punteggiano le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. L’iniziativa, ideata da Visit Emilia propone speciali visite guidate per andare alla scoperta di questi gioielli storici e architettonici e carpirne i segreti del dietro le quinte.

A Piacenza, sia sabato 29 sia domenica 30 maggio, si potrà ammirare il Teatrino del Castello di Vigoleno (PC) che, con 12 posti a sedere, è considerato tra i più piccoli al mondo; il 30 maggio si alzeranno i sipari del Teatro San Matteo – che vanta origini antichissime di tempietto proto-romanico – e del Teatro Duse di Cortemaggiore (PC). Per partecipare alle visite guidate, gratuite o a pagamento, di Teatri Aperti, è necessario prenotare contattando direttamente il teatro di interesse. Sul sito www.visitemilia.com è consultabile l’elenco completo di quelli che aderiscono all’iniziativa, con date, orari di visita e modalità di prenotazione.