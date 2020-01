Teatro Danza – “Forme dell’amicizia”

Dopo la Prosa e gli Altri Percorsi, prende il via anche il terzo cartellone della Stagione di Prosa “Tre per Te” del Teatro Municipale di Piacenza proposta da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con la Fondazione Teatri di Piacenza, il Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Iren.

E’ il momento del Teatro Danza, curato da Roberto De Lellis, in calendario da gennaio a marzo 2020 al Teatro Filodrammatici e al Teatro Gioia. In scena alcune tra le presenze più significative nel panorama della danza contemporanea italiana: Alessandro Certini e Virgilio Sieni, Adriana Borrello, Raffaella Giordano. Oltre ai tre appuntamenti in abbonamento, una quarta serata fuori abbonamento con il gruppo Noma Physical Theatre.

Si inizia venerdì 17 gennaio al Teatro Gioia con “Forme dell’amicizia” di e con Alessandro Certini e Virgilio Sieni, con le musiche dal vivo di Nicola Vernuccio al contrabbasso, una produzione Compagnia Virgilio Sieni e Company Blu. Due danzatori si rincontrano dopo molti anni per narrare l’amicizia quale forma del tempo. L’ultima esperienza insieme risale al 1989: fino ad allora Alessandro Certini e Virgilio Sieni avevano condiviso gli studi d’arte, l’iniziazione alla danza, i primi allenamenti, i viaggi e le esperienze artistiche di quegli anni. Proviamo a percorrere nuovamente il primo passo: inizialmente tutto potrà sembrare innocuo, facile, automatico. Col tempo ci accorgeremo che il gesto della danza può restituire un ascolto che permette di viaggiare letteralmente nei luoghi del corpo. Le forme che costituiranno l’ossatura del racconto rappresentano parole emozionali col pensiero rivolto all’amicizia.

Gli spettacoli iniziano sempre alle ore 21. Al termine delle rappresentazioni il pubblico si potrà fermare a

dialogare con gli artisti per conoscerli più da vicino, interrogarli sul loro percorso e discutere dei lavori visti. Gli

incontri saranno moderati dal curatore del cartellone di Teatro Danza Roberto De Lellis.

INFO – Gli abbonamenti di Teatro Danza costano 38 euro (intero) e 33 euro (ridotto). Per gli studenti e le scuole di danza prezzo promozionale a 20 euro. I biglietti costano 16 euro (intero) e 14 (ridotto), per gli studenti e le scuole di danza biglietto scontato a 10 euro. La prevendita è in corso alla biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9, aperta dal martedì al venerdì ore 10-16. Il giorno dello spettacolo il servizio funziona unicamente al Teatro Filodrammatici (via Santa Franca 33) a partire dalle ore 20. Teatro Gioco Vita, Biglietteria e Promozione pubblico. Tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it.