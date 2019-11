Teatro President – Commedia dialettale “Occiu Ada!…Eda Ida!”

Sabato 23 novembre, alle ore 21, al Teatro President di Piacenza in scena, per la Rassegna dialettale allestita dalla Famiglia Piasinteina e dedicata a Nino Castellini, La Cumpagnia dal Mulein con lo spettacolo “Occiu Ada!… Eda Ida!”, commedia brillante in tre atti in dialetto piacentino di Giorgio Tosi.

La commedia è suddivisa in tre atti in cui la trama prevede un susseguirsi di situazioni che suscitano continua ilarità: due sorelle Ada e Ida, puritane e bigotte e paladine dell’onore di famiglia, non perdono occasione per sparlare di tutto e di tutti anche durante la veglia funebre del loro cognato. Bersaglio delle loro malelingue sono la loro sorella Ines, giudicata troppo poco vedova; suo figlio Enrico e un amico di questi, Mario, un goffo fiorista ignaro della vedovanza; Carlo, fratello succube della moglie Rina e delle sorelle, un prete un po’ troppo amante del bicchiere. In mezzo a tutti questi personaggi si muove tra battute stravaganti un’anziana e smemorata madre. Con grande soddisfazione generale, tutto ritorna alla normalità, dopo la scoperta di imbarazzanti altarini che mettono in fuga le perfide sorelle.

Personaggi ed interpreti: Mario, Rinaldo Casaliggi; Ines, Lara Giovelli; Ada, Cristina Gazzola; Oreste Roberto Costa; Ida, Marta Fumi; Primina, Silvana Stornelli; Don Giuseppe, Franco Volta; Enrico, Danilo Covati; chierichetto, Efrem Maccagnoni; Rina, Daniela Malaspina; Carlo, Roberto Farina; pie Donne, Carla Bisagni e Lella Pasquali.

Regia di Rinaldo Casaliggi, rammentatore Roberto Gazzola.

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 – Da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19.

Info e prenotazioni: tel.389 9320964 – famigliapiasinteina1953@gmail.com