Tempus Fugit – Presentazione “Tarkus Revisited”

Una splendida rivisitazione di “Tarkus”, il capolavoro rivoluzionario degli Emerson Lake & Palmer, pubblicato nel 1971: così, con un album dedicato ricco di brani e arrangiamenti inediti tutti da scoprire, Tempus Fugit Percussion, ensemble piacentino celebra nel 2021 il cinquantenario di un disco che ha segnato per sempre la storia della musica e, in particolare, del progressive rock.

“Tarkus Revisited”, questo il nome del disco, è stato concepito quando Max Marchini, con l’approvazione di Greg Lake, era direttore artistico della rinata Manticore Records: “Non vogliamo essere nostalgici”, sostiene Marchini, “bensì eseguire una musica così rivoluzionaria, così influente. Per noi significa mantenere viva la fiamma: abbiamo osato riproporla nello stesso modo in cui oggi suoniamo Mozart o Bach, o Mussorgsky”. Riprendendo la trascrizione di “Tarkus” per ensemble di percussioni realizzata da Massimo Pastore, Francesco Brianzi, di ensemble Tempus Fugit, co-produttore e arrangiatore dell’uscita discografica, ha adattato e arrangiato questa suite per la formazione piacentina (composta da Simone Allegri, Yunshang Bao, Stefano Borin, Tommaso Franguelli, lo stesso Francesco Brianzi e, per l’occasione, Jordi Tagliaferri come aggiunto).

Il disco, registrato, mixato e masterizzato all’Elfo Studio da Alberto Callegari e Luca Frigo, dopo l’anteprima di giugno scorso al Politecnico di Milano – Sede di Piacenza, verrà presentato dal vivo nella splendida cornice dell’Open Space 360 (Auditorium S. Maria della Pace), situato nel centro storico di Piacenza, in via Scalabrini 19, in un concerto di presentazione organizzato da tre importanti realtà del territorio: Tempus Fugit Percussion APS, Associazione Novecento, Associazione Mikrokosmos, in collaborazione con Manicomics Teatro e Comune di Piacenza.