“Testimoni del nostro tempo” – Incontro con Luciano Ricifari

Martedì 23 novembre, ore 18, prende avvio un nuovo appuntamento culturale per Piacenza: il ciclo di incontri “Testimoni del nostro tempo”. Il primo ospite è Luciano Ricifari, infettivologo e dirigente medico dell’ospedale universitario “San Marco” di Catania, con un master in Malattie tropicali a Liverpool e un’esperienza di altissimo

profilo. Già all’inizio degli anni Novanta il dottor Ricifari è stato in prima linea nella lotta contro l’AIDS, quando ancora le cure scarseggiavano e lo stigma sociale era fortissimo; ha quindi prestato servizio per due volte nell’Africa subsahariana rimanendo per mesi a lavorare sul campo in condizioni in cui tutto era carente e le richieste di soccorso erano continue; infine ha rappresentato un punto di riferimento nel contrasto al Covid in Sicilia. Il suo ultimo progetto è una “Casa della Luce” in cui i malati terminali vengano curati in maniera olistica, perché oltre al supporto della medicina tradizionale si cerchi di garantire loro ogni possibile sollievo attraverso musicoterapia, agopuntura, arte-terapia e non solo.

Il dottor Ricifari presenterà il suo ultimo libro, “Storie di lato”, in dialogo con lo scrittore Gabriele Dadati. Le letture saranno a cura della conduttrice Anna Rita Donisi. Il ricavato andrà a favore della “Casa della Luce”. “Testimoni del nostro tempo” è un’iniziativa voluta e sostenuta da Fossati Serramenti – che rafforza così il proprio impegno a favore di cultura e territorio – e ospitata dalla Galleria Biffi Arte (via Chiapponi 39, Piacenza). L’accesso è gratuito e riservato ai possessori di green pass. È possibile prenotare scrivendo a davide.scicolone@fossatisrl.com o telefonando allo 0523 768850.

Foto Facebook