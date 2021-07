Venerdì 30 Luglio – alle ore 18 – presso la Basilica di San Savino a Piacenza, la Diocesi di Piacenza-Bobbio, attraverso il Centro Missionario Diocesano, propone l’incontro “Testimoni e Profeti – non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”, un momento di preghiera e incontro arricchito dai racconti di alcuni missionari piacentini, in questo momento in Italia.

Racconteranno la loro esperienza: Padre Francesco Rapacioli, missionario in Bangladesh, Padre Romano Segalini, missionario in Congo, Graziella Rapacioli, missionaria in Algeria e Roberto Gandolfi, missionario in Uganda. Sarà possibile seguire l’incontro anche dalla pagina youtube della Basilica di San Savino.