“The Stonewall Inn – Piazza Borgo diventa Christopher Street” è il nome della serata di venerdì 21 giugno, che si terrà dalle ore 19, in Piazza Borgo in concomitanza col fortunato format di eventi estivi noto da anni come “Venerdì Piacentini”.

La festa è organizzata dai circoli Arci “ChezArt” e “ChezMoi” di Pier Cesare Licini e Andrea Fagnola e da Arcigay Piacenza Lambda. L’evento commemora il 50° anniversario dei moti di Stonewall. Lo Stonewall Inn di New York è un bar in Christopher Street, dove il 28 giugno 1969 avvenne la prima moderna protesta contro la violenza della polizia sulle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e trans).

Ogni anno i Pride che si svolgono in tante città italiane e del mondo ricordano questa data che vide la nascita dei movimenti contemporanei di liberazione omosessuale contro la violenza della polizia e l’omofobia della società, sfidando stereotipi e pregiudizi. La nottata sarà caratterizzata da street food, spettacoli di Drag Queen, tanta musica dal dj set posizionato sull’antico balcone sopra la cartolibreria Fagnola al civico 35.

La piazza verrà colorata con bandiere arcobaleno simbolo di inclusività per tutti. Saranno infine presenti cartelloni informativi sulla storia di Stonewall e sulle lotte per i diritti civili.