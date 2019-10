Thia Path Art Lab – Mostra “Tributo a Mark Rothko”

Giovedì 10 ottobre, ore 18, presso il Thia Path Art Lab (Via Tibini,3 a Piacenza) si terrà l’inaugurazione della mostra dell’artista Thia Path, dal titolo “Tributo a Mark Rothko”.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 9 novembre 2019.

Orario di apertura: lunedì al venerdì dalle 16 alle 19:30.

Per appuntamento il resto dei giorni, scrivere a thiapath.art@gmail.com o chiamare il 339 3791376

CONTATTI

Facebook: @thiapath –

Instagram: #thiapath –

sito: https://www.saatchiart.com/thiapath

LA MOSTRA – Con questa mostra Thia Path desidera rendere omaggio a uno dei più grandi pittori del 900, il maestro Mark Rothko. Il suo lavoro si basa principalmente sui colori. Il colore come mezzo espressivo fondamentale, tale da generare i profondi sentimenti della vita, del dramma, dell’estasi. Thia Path, seguendo la strada di Rothko prova ad abbinare i blu con i verdi, con i marroni, i rossi con i gialli e così via, in modo da colpire l’anima dell’osservatore, invitandolo a fermarsi e perdersi nei colori stessi. I colori sono stesi sulla carta o sulla tela velocemente con larghi pennelli, strato dopo strato, donando ai dipinti trasparenza e luminosità interna. Qui l’occhio si perde nella luce abbacinante del giallo, dell’arancione, del rosso, del bianco, o nel profondo blu, nero, rosso cupo. Una interminabile ricerca sui colori, che merita ancora essere approfondita.