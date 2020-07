Tramonto alla Rocca D\'olgisio

Questa settimana Happy Walking in collaborazione con Ti dono questa valle, vi portano alla scoperta dell’imponente e magnifica rocca D’olgisio. Questa volta però il tutto avverrà appena prima che il sole cali, così da poter ammirare la suggestiva meraviglia del crepuscolo e l’esplosione dei colori del sole al tramonto che tinge tutto di un caldo e accoglievole arancione.

Il percorso che ci porterà al maniero è di media difficoltà, uno strappo deciso in salita all’inizio ci porta ad inerpicarci su per la collina dove poi potremmo già iniziare a vedere gli scorci che ci circondano. Dopo alcune parti di bosco e qualche passaggio in cresta (evitabili all’occorrenza attraverso un piccolo sentierino) arriveremo nel giardino della rocca dove sarà possibile visitare i dintorni ed anche le poco conosciute grotte che sono al di sotto. Dopo di che punteremo decisi sul promontorio posto sulla parte sinistra da dove si gode di una vista a 360° su tutta la vallate e da qui ammireremo il tramonto fino all’imbrunire. Per il ritorno scendere dalla più agevole strada asfaltata per raggiungere le macchine. Il giro non è lunghissimo sui 4,5 km e impiegheremo circa 3 ore per il tutto.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 4,5 km circa

Dislivello: 450 mt

Difficoltà: Media

Durata: 2,5 ore di cammino effettivo più le soste per le visite ed il tramonto.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (se li usate)

– Cambi di magliette (in base alle vostre esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle vostre esigenze)

– lampada da testa o similari

RITROVI

– Ore 19:20 a Pianello val Tidone nel parcheggio che c’è a destra subito dopo il ponte che porta in paese e vicino alla casina di legno dove vendono il latte, questa la posizione per maps https://goo.gl/maps/vPhza4z3Fw4pHibp9).

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, scrivete in caso di necessità.

CONTATTI

– Oreste 334 7803562

– Elia 388 8856053

– Gruppo facebook Happy Walking Piacenza

– www.happywalking.it

ATTENZIONE

Non essendo noi nessuna associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso. Grazie.