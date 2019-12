Travo – Accoglienza della statua del Patrono e inaugurazione oratorio parrocchiale

Fremono i preparativi a Travo per la giornata di Sabato 11 Gennaio 2020: la macchina organizzativa che vede coinvolta in prima linea la parrocchia – nella persona del parroco don Costantino Dadda e del collaboratore Nicasio Scacciaferro – l’Amministrazione Comunale e le diverse realtà presenti in loco, ha ripreso la sua attività dopo il rinvio dell’evento a causa della scomparsa dell’amato vescovo don Giorgio Corbellini.

Una nuova statua raffigurante il patrono Sant’Antonino, interamente realizzata in cartapesta, sarà donata alla parrocchia (nella chiesa non era presente una statua del Santo, ma un affresco). Alle ore 15,30 presso Piazza Trento (davanti al Comune), i fedeli, in presenza del vescovo Mons. Gianni Ambrosio, accoglieranno l’artistico manufatto, e dopo la svelatura, un corteo accompagnerà la statua in parrocchia dove effettuerà il suo ingresso trionfale. Sarà presente un a rappresentanza del Comune di Piacenza che con Travo condivide il Patrono. L’artista avrà modo di illustrare il processo di realizzazione e le diverse tecniche artistiche usate per la realizzazione.

Seguirà la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo con il rito di benedizione della nuova statua. Chiavi e fascia (simboli patronali) verranno donati al Santo da parte dell’Amministrazione Comunale di Travo e la Corale “San Sisto” animerà la Santa Messa. Al termine della Celebrazione, verrà inaugurato il nuovo Oratorio Parrocchiale, spazio adibito al catechismo, allo svago e alla diverse iniziative che la parrocchia presenterà ai giovani e agli adulti di Travo. Un buffet a cura della Pro Loco di Travo, concluderà la giornata di festa.

I fedeli tutti sono invitati a partecipare.