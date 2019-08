Domenica 25 Agosto in piazza Trento e vie limitrofe “TRAVO IN FESTA…FIERA/EVENTO”

Bancarelle dei Mercanti di Qualità e stand gastronomici tutto il giorno organizzati dai commercianti e viticoltori di Travo (cucina per strada e vini in piazza). Sarà presente anche il Gruppo Alpini di Travo con uno stand gastronomico.

Anche quest’anno l’evento è frutto della collaborazione con i commercianti e i pubblici esercizi di Travo i quali promuovono le loro attività allestendo stand gastronomici in piazza Trento coadiuvandosi e collaborando con i produttori vitivinicoli che promuoveranno uno dei prodotti più importanti della nostra agricoltura (e anche con il Gruppo Alpini di Travo).

Alle ore 10 S. Messa Solenne e a seguire in Piazza Trento inaugurazione della Festa Di Fine Agosto con le autorità. Dal mattino nel borgo del castello e della chiesa esibizione di mestieri artigianali. Nel pomeriggio animazione con trucca bimbi, gonfiabili e intrattenimento per i Bimbi. Alle ore 15.30 visita guidata alla sala romana ed alto medievale del Museo Civico, con focus sulla battaglia della Trebbia che permetterà di rivivere i fatti dove sono accaduti (dai 6 anni). A cura di Archeotravo presso il Museo Civico sito – Castello Anguissola. Alle ore 16 spettacolo teatro/circo a cura dell’Associazione Tadam. Stand Gastronomici per cena e a seguire danze con l’Orchestra Massimo Antelmi.

Evento organizzato dal Comune di Travo in collaborazione e con i Commercianti, Viticoltori e FIPE e FIVA Unione Commercianti e il Gruppo Alpini di Travo