“Travo. Le persone e le sue colline” – Mostra fotografica

Da una borsa dimenticata su uno scaffale, spunta un vero e proprio tesoro nascosto composto da tante cassettine di cartone e, dentro ognuna di queste, tanti fragilissimi negativi fotografici in carta velina con accanto indicazioni precise di data e luogo, scritte con una matita d’altri tempi.

Ben 550 scatti inediti che raccontano di Travo, tra gli anni Trenta e il primo dopoguerra, con paesaggi e ritratti di alta qualità che sono come una macchina del tempo e riportano in un attimo tra carri di bestiame, ponti da ricostruire, fatica dei campi e personaggi di un mondo che non c’è più. A fare il ritrovamento è stato Daniele Everri, figlio del partigiano Eligio Everri scomparso un anno fa: a quest’ultimo sarà dedicata la mostra fotografica “Travo. Le persone e le sue colline” che resterà esposta nella sala consigliare del castello Anguissola di Travo dall’1 al 21 agosto, con i primi 60 di questi scatti realizzati da Luigi Viganò.

La mostra, che è organizzata dall’Anpi di Travo col patrocinio del Comune e il sostegno di Officine Gutenberg, aprirà il prossimo 1 Agosto con questi orari: giovedì (dalle 19 alle 22), sabato (dalle 17 alle 22) e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22). “Sarebbe bello se ora i travesi rispolverassero le loro vecchie foto per accrescere questo archivio fotografico” – conclude Everri – Già diverse persone mi hanno avvicinato per questo motivo. Chi vuole contribuire per ricostruire la storia di Travo si faccia avanti”.

“Travo. Le persone e le sue colline”

Curatori: Daniele Everri e Claudio Manenti

Sede: Castello Anguissola – Sala consigliare 1° piano

Date: 1 Agosto – 21 Agosto – Entrata libera

Inaugurazione: 1 Agosto ore 11

Giorni e orari

Giovedi 19:00 – 22:00

Sabato 17:00 – 22:00

Domenica 10:00 – 13:00 / 17:00-22:00