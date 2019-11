Travo – Presepe vivente

PRESEPE VIVENTE nel Borgo Antico della Chiesa di S. Antonino Martire organizzato da volontari di Travo in collaborazione della Parrocchia e del Gruppo Alpini di Travo con il Patrocinio del Comune di Travo.

Dalle ore 20 nel Borgo si rievoca la Nascita di Gesù: la Madonna arriva a cavallo dell’asinello accompagnata da S. Giuseppe con pastorelli e angeli al seguito. Nel Borgo ci saranno varie interpretazioni di mestieri storici e sotto la Chiesa si troverà la Stalla dove avverrà la nascita. Alle ore 22 nella Chiesa sarà celebrata la Santa Messa di Natale. Nel borgo sono allestiti punti ristoro per i visitatori e per un brindisi per festeggiare il Natale.