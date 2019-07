TravoOpera 2019 - Gran Galà d\'Opera

Per il settimo anno ritorna a Travo l’opera lirica.

Mercoledì 17 luglio alle ore 21:15, con la collaborazione dell’APS Nel Pozzo del Giardino e dell’ADADS Accademia dell’Arte Dello Spettacolo, si terrà il “GRAN GALA’ D’OPERA”.

Per TRAVO OPERA 2019 quest’anno il maestro Marco Beretta, direttore artistico dell’evento, ha deciso di portare ai piedi dello splendido Castello Anguissola, nella piazzetta del Borgo Antico, un Gala d’Opera con 7 cantanti che hanno studiato o che ancora studiano nell’Accademia ADADS. Alcuni di loro sono vincitori di concorsi internazionali o reduci dai successi della Stagione al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto della quale il maestro Beretta è direttore artistico.

Dopo aver ottenuto l’accreditamento dalla Regione Emilia Romagna come ente di Formazione superiore in quanto le è stato riconosciuta l’importante attività formativa svolta nell’ambito musicale e della lirica in particolare, l’APS Nel Pozzo del Giardino, attraverso l’attività svolta dell’Accademia Dell’Arte Dello Spettacolo, ha raggiunto l’importante traguardo di portare le proprie opere sul prestigioso palcoscenico del teatro Giuseppe Verdi di Busseto.

Per la seconda stagione consecutiva sono state presentate 5 opere tra lo scorso novembre e giugno: Rigoletto, La Bohème, Così fan tutte, Carmen e Nabucco e, a seguito del successo ottenuto, altre cinque saranno proposte nella prossima stagione: Un ballo in maschera, L’elisir d’amore, Le nozze di Figaro, Cavalleria Rusticana e Pagliacci e per finire La Traviata che verrà anche portata in Libano.

Travo Opera 2019 è la parentesi estiva che ogni hanno conclude la stagione e che ci permette di avvicinarci al pubblico piacentino che sempre ci segue con affetto.

Ancora una volta direttore artistico e musicale è il maestro Marco Beretta che a Travo guiderà i cantanti dal pianoforte. La serata sarà presentata dal regista milanese Alberto Oliva.

Vi aspettiamo numerosi giovedì 11 luglio alle ore 21:15 a Travo nella Piazzetta del Borgo Antico.

Per informazioni e biglietteria:

Comune di Travo – tel. 0523.95.01.21

anagrafe.travo@sintranet.it