Trekking alle cascate del Perino

Il trekking delle cascate del Perino è uno dei più suggestivi della provincia. Partenza ore 09.30 da Bettola e trasferimento verso Chiesa di Calenzano (circa 30 min.).

Fine prevista ore 16.30 circa. Quota partecipazione: 15 euro adulti, 10 euro ragazzi (accompagnati da un adulto); escursione senza particolari difficoltà. Per ottemperare alla direttiva anti covid, in fase di iscrizione vi verrà inviato un modulo per email che dovrete leggere e sottoscrivere.

LA MANCATA RESTITUZIONE DI TALE MODULISTICA COMPORTA L’IMPOSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA. La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza, il pranzo e tutto quanto non espressamente indicato.

Equipaggiamento consigliato: SCARPE DA TREKKING, acqua, cappellino di lana ,occhiali da sole, abbigliamento da trekking adatto ad escursione. Ad insidacabile giudizio della guida, l’itinerario potrà variare per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.

Prenotazione OBBLIGATORIA entro le ore 16.30 del giorno 20/05/21. Per qq domanda o dubbi chiamate pure il 3478896329 oppure info@mipiacetravel.it

