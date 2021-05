Trekking “I segreti del golfo padano”

Mi Piace travel, agenzia di viaggi di Piacenza, organizza per domenica 16 maggio, un semplice e facile trekking dei fossili a Castell’Arquato adatto a tutti, bimbi, famiglie, anziani ed anche persone con limitata mobilita (in questo caso si consiglia SEMPRE di contattare la guida prima di iscriversi e/o prenotare).

Prima tappa l’area n° 6 della riserva del Piacenziano, nei pressi del suggestivo borgo di Castellarquato. Dopo aver lasciato le auto nel grande posteggio sulle rive dell’Arda, attraverseremo alcuni milioni di anni in poche centinaia di metri ed entreremo nel GOLFO PADANO per imparare come era il nostro Appennino 3 milioni di anni fà. Impareremo la storia del “piacenziano” e scopriremo perché queste vallate risultano particolarmente ricche di fossili.

Costo: unico € 15. Comprende accompagnamento con guida Aigae ed ingresso museo G. Cortesi. Gruppo di almeno 10 pp costo unico a persona 12 €. Prenotazione obbligatoria al 3478896329 entro le ore 16.30 del 13/05/2021. Appuntamento alle ore 14.30 c/o il posteggio di via Remondini fronte Arda. In caso di brutto tempo e/o fiume molto alto, a discrezione della guida, il programma potrebbe subire modifiche.