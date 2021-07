Trekking urbano a Bobbio

Si terrà giovedì 29 luglio a partire dalle ore 20.30, facente parte dell’area “Hope&Place”, un trekking urbano gratuito nel Comune di Bobbio, con ritrovo al di là del Ponte Gobbo, da cui partirà l’itinerario, passando per la Cattedrale di Santa Maria Assunta e concludendo con il Santuario della Madonna dell’Aiuto. L’esperienza, che porterà il visitatore a scoprire questi luoghi, sarà l’occasione per recuperare il valore dello stupore e della bellezza e vivere così un’esperienza significativa dal punto di vista umano e spirituale.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Ora viene il Bello”, la proposta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosi, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria (max 15 persone).

Contatti: cattedralepiacenza@gmail.com – 331 4606435

