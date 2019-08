Triathlon Sprint Città di Piacenza

19^ edizione del triathlon di Piacenza: il Centro Polisportivo ospiterà la partenza e la frazione in acqua (750 m).

Gli atleti affronteranno poi 18 km in bicicletta sulla tangenziale sud della città, resa per l’occasione un circuito ciclistico unico in Italia per sicurezza e scorrevolezza grazie alla chiusura al traffico automobilistico di un senso di marcia.

Dopo essere ritornati al Centro sportivo, i partecipanti ripartiranno per la frazione di corsa ( 4,8 km ) nelle strade cittadine.