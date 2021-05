Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva un nuovo appuntamento al Museo Collezione Mazzolini di Bobbio.

Con «UN FANTASTICO MONDO DI FORME E COLORI», sabato domenica 23 maggio 2021, ore 15, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata in museo o accompagnare i propri bambini al laboratorio didattico: entrambi gli appuntamenti hanno come tema forme e colori. Visita guidata in presenza: € 7. Percorso guidato tematico sulle opere presenti in Collezione Mazzolini degli artisti che hanno maggiormente dato valore espressivo ed emotivo ai colori e alle forme.

Laboratorio didattico per bambini: € 3. Ispirandosi alle opere ricche di colori e forme di Cassinari, Birolli, Capogrossi ed altri autori presenti in galleria i partecipanti giocheranno con i colori e con le forme per creare opere d’arte fantasiose.

Info e prenotazioni: info@cooltour.it – 340.5492188. Gli eventi si svolgeranno in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da mantenere, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.