UN GIORNO DOPO L\'ALTRO - PER NON DIMENTICARE NE\' ADESSO NE\' DOPO

Lo spettacolo è un adattamento teatrale tratto dall’omonimo libro di Guido Mezzera, che è stato pubblicato a novembre del 2020 e distribuito gratuitamente in formato digitale.

Il direttivo del CRAL USL PIACENZA A.P.S. ha pensato a questo spettacolo, per un evento con il quale ringraziare tutti i sanitari che si sono adoperati nell’emergenza che stiamo e stanno ancora vivendo.

Il cortile monumentale di Palazzo Farnese a Piacenza sarà la scenografia, di uno spettacolo che propone prosa, danza e canto.

Sul palco si daranno il cambio alcuni attori della compagnia teatrale amatoriale “iCanzonieri”, le danzatrici dell’Accademia di danza Domenichino da Piacenza e Benedetto Chieffo che canterà alcune canzoni del padre Claudio Chieffo.

Attraverso la recitazione, la danza, le coreografie e il canto, si vuole offrire un contributo simbolico, di bellezza, armonia e profondità a questa serata.

Uno spettacolo, che non è solo un doveroso ringraziamento alle donne e agli uomini, che sono stati gli eroi del quotidiano e dell’anonimato di questi 16 mesi di emergenza sanitaria, ma è anche il racconto di esperienze significative che alcuni hanno vissuto proprio in un tempo così martoriato, apparentemente senza speranza.

Appuntamento ad ingresso gratuito, con obbligo della prenotazione alla biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9, operativa dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 13, telefonando allo 0523 315578 o scrivendo a biglietteria@teatrogiocovita.it

Nella data dello spettacolo, sarà inoltre allestita una biglietteria direttamente a Palazzo Farnese, attiva dalle tre ore antecedenti a un’ora prima dell’inizio dell’evento.

Per info: 3456167195; segreteria@craluslpiacenza.it

Per restare aggiornati: www.craluslpiacenza.it