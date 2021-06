EstateFarnese, 19 giugno ore 21.30

UN GIORNO DOPO L’ALTRO – Per non dimenticare né adesso né dopo

Il Cral dell’Azienda Ausl di Piacenza organizza uno spettacolo teatrale tratto dall’omonima pubblicazione “Un giorno dopo l’altro”, scritto da Guido Mezzera in collaborazione con Paolo Merli, pubblicato a novembre del 2020. Il libro è il racconto di una realtà investita e stravolta, dove spiccano le storie, i volti delle persone che più di altre hanno vissuto dentro gli scenari più drammatici che hanno caratterizzato la nostra vita da un anno a questa parte: tutto il personale sanitario e tutti coloro che hanno svolto funzioni essenziali in questa emergenza che ci vede coinvolti. L’intento è quello di ringraziare tutti i sanitari e sensibilizzare i cittadini sul loro operato durante l’emergenza Covid-19. Una narrazione di momenti di vita vissuta, con testimonianze e riflessioni che Guido Mezzera racconta, accompagnato da tre attori della compagnia amatoriale iCanzonieri.

Regia di Guido Mezzera (autore e interprete), aiuto regia e produzione: Paolo Merli. Interpreti: Andrea Del Vitto, Marco Libralato, Gabriele Tarallo. Sul palco anche le danzatrici: Sofia Accurso, Anna Laurenzano, Arianna Bianco, Camilla Fantini, Matilde Ferrari, Brigitte Maddalena Fioretti, Serena Leto, Emma Tinelli, Giada Tortora, Gaia Voltolini), dell’Accademia di danza Domenichino da Piacenza.

Musiche di Claudio Chieffo interpretate dal figlio Benedetto Chieffo.

Servizi tecnici: Cesare Bianchi, Alberto Mentasti, Francesco Sommaruga.

Introduzione: Ludovico Lalatta Costerbosa con l’Assessore Jonathan Papamarenghi, il prof. Luigi Cavanna (primario di oncologia dell’ospedale di Piacenza), Stefania Pisaroni (responsabile sanità della CGIL).

L’ingresso è gratuito e nel rispetto delle norme anti Covid, è richiesta la prenotazione rivolgendosi alla biglietteria di Teatro Gioco Vita, in via San Siro 9, aperta da mercoledì a sabato dalle 10 alle 13 o contattando telefonicamente il 0523-3315578, oppure scrivendo a biglietteria@teatrogiocovita.it. Per info è possibile contattare il numero telefonico 3456167195 o scrivere a: segreteria@craluslpiacenza.it. Per aggiornamenti visitare il Sito Web: www.craluslpiacenza.it