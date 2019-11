Un marì balurd – Commedia dialettale

Domenica 1 Dicembre 2019, ore 21, i Circoli Anspi di Quarto, Gossolengo e Settima si uniranno per offrire un appuntamento teatrale con la divertente commedia dialettale “Un marì balurd”: in scena, al teatro parrocchiale in via degli Alpini a Settima di Gossolengo, “I soliti di Podenzano”

Il gruppo filodrammatico farà divertire con la storia di un barbiere burlone e buontempone impenitente, costretto suo malgrado dalle vicende familiari a scendere in campo e fare da castigamatti, prima in sorda ribellione e poi in aperta lotta contro la moglie dispotica e tiranneggiante che detta ordini e lo fa filare a bacchetta. Il “casus belli”: la pretesa della moglie di maritare la figlia ad un tipo danaroso ma decisamente “tarlucc”. Da qui le macchinazioni del barbiere, factotum dell’intrigo, per mandare a monte il matrimonio, anche a costo di…

Per raggiungere il teatro parrocchiale saranno disponibili auto dalle 20.30 nei piazzali di Quarto e Gossolengo.