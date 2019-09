“Un mese al fresco” – Commedia dialettale pro Hospice

Sabato 5 ottobre alle ore 21 al Teatro President di Piacenza una commedia dialettale il cui ricavato è destinato all’Hospice Casa di Iris organizzata dalla Famiglia Piasinteina: in scena l’Allegra Combriccola con “Un mese al fresco”, commedia brillante in tre atti di Paola Riccora e Benedetto Casillo con la regia di Francesco Romano.

“Un mese al fresco” appartiene a quella serie di commedie brillanti dove gli equivoci, gli effetti a sorpresa, gli scambi di persona e i colpi di scena si susseguono rapidamente, tenendo attento lo spettatore fino alla conclusione ed allo scioglimento dell’intreccio finale, in questo caso, diverso dal solito. Commedia brillante, divertente, con tanto umorismo e ritmi serrati. Ambientata a Borgonovo tra gli anni ‘70 e ’80, narra le vicende di Ernesto Barbato, uomo benestante e donnaiolo.

La storia ruota intorno ad un suo tradimento e al suo maldestro modo di gestire gli eventi. Per evitare che sua moglie scopra tutto si affida ad un suo vecchio compagno di scuola, ma quest’ultimo ne combina di tutti i colori e la vicenda si complica notevolmente. A tutto questo si aggiungono alcune divertenti macchiette, come un ex carcerato, il fidanzato della sorella e un avvocato un po’ sui generis. La “piece” punta tutto in direzione del divertimento, della risata, di un umorismo fatto di mimica accattivante, di recitazione gaia e mai volgare.

Con: Maurizio Gallarati, Valentino Cammi, Antonella Melchi, Marta Vigevani, Elena Politi, Sergio Panelli, Roberto Caritatevoli, Pietro Ozzola, Francesco Romano, Leonardo Baldrighi, Giovanni Bernini. Scenografia Cosimo Giorgio e Leonardo Baldrighi, rammentatrice Anna Magistrali.

Posto unico non numerato € 10. Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 – Da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel.389 9320964 dalle 12 alle 19.