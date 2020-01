Domenica 26 gennaio, ore 16.30, Associazione Amici dell’Arte

Un regno da fiaba. Ludwig II, sovrano all’avanguardia

Conversazione di Carlo Mambriani, professore ordinario di Storia dell’architettura presso l’Università di Parma, e Alessandro Malinverni, conservatore del Museo Gazzola di Piacenza

La conversazione, promossa dall’Associazione Amici dell’Arte, in collaborazione con il Centro studi e valorizzazione delle residenze ducali di Parma e Piacenza, verterà sulla committenza di Ludwig II di Baviera, famoso per i suoi castelli da fiaba. Il sovrano però non si occupò soltanto di allestire incredibili residenze, ma provvide a dotare la capitale e il regno di moderne infrastrutture (ponti, ferrovie, scuole, chiese…).

Legato alla conferenza è il viaggio in Baviera che il Centro Studi ha organizzato in aprile. Per informazioni sul viaggio, scrivere a centrostudiresidenzeprpc@gmail.com oppure chiamare la segreteria: 340 1073984.