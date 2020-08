Sabato 15 Agosto il Comune di Bobbio in collaborazione con Cooltour propone “Una notte al castello”.

Oltre al consueto ingresso al Castello (al prezzo di 2,5 euro per biglietto intero e 1,5 euro ridotto) sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita al Castello offerta dal Comune a cura di Cooltour. Le visite avranno luogo a partire dalle 21,30 per gruppi di 15 persone, sempre nel rispetto dei criteri di sicurezza dei protocolli Covid, con una durata di 40 minuti per gruppo.

Per poter accedere alla visita guidata gratuita è obbligatoria la prenotazione a Cooltour al numero di telefono 349/8078276. Si ricorda a chi volesse partecipare che, anche in questo caso, si potrà entrare muniti di mascherina e mantenendo il distanziamento sociale.