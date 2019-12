Nella rassegna Natale ad arte, venerdì 27 dicembre 2019 la Cattedrale di Piacenza apre le porte ai suoi tesori, in versione serale, con uno speciale evento dal titolo «Una notte con Carracci: storia di un capolavoro all’alba della Controriforma».

Alle ore 21 una visita guidata, alla luce delle lanterne, nella Cattedrale di Piacenza, permetterà di analizzare in maniera approfondita il ciclo pittorico di Camillo Procaccini e Ludovico Carracci nell’area presbiteriale e negli affacci del matroneo, ma anche la monumentale pala del San Martino che, “scesa a terra” dalla controfacciata, torna a poter essere apprezzata da vicino in un nuovo spazio espositivo.

Per l’occasione i capolavori saranno fruibili con un differente sistema di illuminazione determinato dall’accompagnatore, che evidenzierà i particolari più congeniali al momento della spiegazione. Inoltre, solo per questo evento, sarà possibile osservare da vicino i dipinti della controfacciata da un punto di vista inconsueto, attraverso un affaccio sempre celato che si spalancherà per l’occasione sulla meraviglia. La visita guidata nasce dalla consolidata collaborazione tra il Museo Kronos e CoolTour s.c. e fa parte di un programma di visite guidate che possono essere lette sull’apposita brochure dedicata al Natale disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte.

Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 20:45. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. Quota di partecipazione: 6 € intero; 4 € ridotto (dai 6 ai 14 anni e possessori biglietto Museo Kronos o Museo Collezione Mazzolini Bobbio).