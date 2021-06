La mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza» si arricchisce con una nuova esperienza di cui sarà possibile godere il venerdì sera grazie anche all’apertura del nuovo bar “Il giardino” (Tonin Caffè) sul prato del primo chiostro di San Sisto e grazie alla collaborazione tra Diocesi di Piacenza-Bobbio e CoolTour Piacenza.

Si tratta di “Un aperitivo in mostra”, un’iniziativa che abbina il momento culturale a quello relax. A partire da venerdì 18 giugno, alle ore 19 sarà possibile effettuare una visita accompagnata alla mostra + l’aperitivo di “Il Giardino” (calice di vino e aperitivo a buffet) al prezzo unico (non scorporabile) di 15 euro. Per ragioni di contingentamento è necessario prenotare la visita con aperitivo all’indirizzo e-mail sistinapiacenza2020@gmail.com. Ma venerdì 18 la serata culturale non si limita alla visita guidata, a seguire, alle 21, potrete assistere al secondo concerto della rassegna musicale EXACTISSIMA HARMONIA nella chiesa di San Sisto, con ingresso gratuito su prenotazione (per il concerto: enerbia@gmail.com).

La visita accompagnata alla mostra sarà possibile anche domenica 20 alle ore 19 e sarà acquistabile, a differenza del venerdì, anche separatamente dall’aperitivo al prezzo di 8 euro per la visita con accompagnatore. Anche la domenica sarà necessario prenotare la visita all’indirizzo e-mail sistinapiacenza2020@gmail.com.