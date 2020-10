“Uno scrittore in vetrina”- Andrea Canepari

Alla Libreria Fahrenheit 451 torna “Uno scrittore in vetrina” con la partecipazione del regista e disegnatore Andrea Canepari. L’iniziativa prevede la presenza dell’autore in libreria che accoglierà uno alla volta il pubblico stando in vetrina.

Il libro di Andrea Canepari è una raccolta di disegni eseguiti durante il lockdown, in un appartamento romano, lontano da casa e dal set, trasformando le notizie che ogni giorno lo raggiungevano dall’esterno in un racconto per immagini. 56 giorni e 56 disegni: un diario illustrato planetario, inesorabile, trasognato.