Urban Stories – Mostra di Amato Patriarca

AMATO PATRIARCA – Urban Stories

Presentazione di Susanna Gualazzini

Antico Nevaio

Dal 5 luglio al 28 luglio 2019

Inaugurazione Venerdì 5 luglio ore 18

Pittore, scultore, incisore, scenografo, costumista, grafico pubblicitario, progettista per l’interior e la moda, Amato Patriarca è artista dalla pratica solida e dal lessico colto, creatore di una sintassi che ha trovato, nello spazio urbano, un luogo espressivo privilegiato. Nasce un lavoro condotto sulle schegge che compongono il paesaggio urbano moderno, rivisitato grazie a una speciale sensibilità cromatica, affinata da Patriarca da un lavoro paziente sul colore.

“Non riesco a ricordare tutto con chiarezza, dice l’artista, forse mi disturba… Allora abbandono e rendo soltanto il volume. Per esempio due bande su un viso, la dissolvenza di un cofano d’auto, il movimento di una figura che si fonde in un manifesto… Un tutt’uno che svanisce”. Ecco allora che, tecnicamente, Patriarca procede per campiture cromatiche, senza chiaroscuro e partendo da un dettaglio a cui l’artista consegna il privilegio della perfetta leggibilità.

Tutt’attorno una sinfonia di arresti e accelerazioni, tasselli di colore che smarginano nella luce, suoni che si fanno segno cromatico e costruiscono lo spazio rapsodico eppure effimero, tipico della città. Tram, strade congestionate, motociclette in transito, metrò affollati, ma anche quei momenti di incantata visione nel cuore della città più roboante: il riposo su una panchina, uno sguardo appena intercettato e già trascolorato. Il paesaggio urbano si dà con tutta la sua complessità, i suoni della città si fanno ritmo, lo stridore dei tram colata cromatica che il pittore arresta, cogliendone al volo il fluire.

E’ un’umanità in crisi di senso, quella che abita i paesaggi urbani di Patriarca? Forse, o forse è più precisamente un’umanità che cerca, e trova nello spazio urbano l’humus da cui far germogliare nuove forme di vita associata. Nascono racconti, episodi, storie, in cui, chi guarda, può scegliere di entrare o restare ai margini, per coglierne tutta la veritiera bellezza. Che è poi il racconto del nostro vivere di ogni giorno, con tutto il suo contenuto di effimera felicità. Ma c’è, nella pittura di Amato Patriarca, anche la percezione del potenziale di “sincronicità” che il nostro quotidiano ospita, l’idea di un tessuto universale che accoglie le vite di tutti noi, le rende connesse e indistricabili, sempre pronte a intrecciarsi al di là e nonostante la frammentazione.