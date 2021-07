Val Tidone Festival – Alex Britti  feat. Flavio Boltro

Tornano gli Eventi Musicali Internazionali della Val Tidone (Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone e Val Tidone Festival), giunti quest’anno alla 23ma edizione

Castel San Giovanni (PC) Piazza XX Settembre – Martedì 27 luglio 2021, ore 21

Alex Britti feat. Flavio Boltro

Per il secondo anno consecutivo Alex Britti affronta l’estate con la caparbietà di chi non si rassegna all’idea che la musica possa fermarsi. Decide di continuare a dare segnali forti, concreti, attraverso un progetto in cui rivisiterà il suo repertorio in chiave più intimista, elegante e incalzante allo stesso tempo; in cui alcuni brani di successo vengono affiancati da brani meno conosciuti, con l’idea per cui, per una volta, “è la canzone al servizio dei protagonisti e non il contrario”. Alex per questa sua nuova avventura ha scelto il suo compagno di viaggio ideale, un musicista a tutto tondo, un trombettista che ha il suo stesso istinto, la sua stessa anima, Flavio Boltro. Un incontro tra due musicisti eclettici, due complici affiatati a cui bastano poche note per capire dove andranno a parare senza il bisogno di prove estenuanti, dove la fanno da padroni l’improvvisazione, la capacità di ascoltarsi e la consapevolezza di parlare la stessa lingua, una lingua dal sapore blues e jazz.

Sul palco ad accompagnare i due protagonisti ci saranno tre musicisti d’eccezione: Davide Savarese alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Mario Fanizzi al pianoforte e tastiere.